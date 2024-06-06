꧁桜瑪瑙スフィア66mm꧂

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素材···天然石【桜瑪瑙】サイズ···約66mm.重さ385g花瑪瑙多めグリーンのザクザク少なめの可愛いスフィアです♡自然な欠けが一部ございます、写真で確認の上ご購入下さい。桜瑪瑙は修復効果があり心身のストレスや疲れを癒してくれるヒーリング効果があると言われいます。人間関係の調和を保つ石で、恋愛、夫婦関係、家族関係を円滑にしてくれると言われています。天然石との出逢いは運命でもあります魅力を感じお迎えした天然石はきっと持ち主様の心の支え後押しをしてくれることでしょう素敵なご縁があります事心より願っております(*´˘`*)◆注意事項：①画像のお色に関しては出来るだけ現物に近いように努力してますが、お客様の各パソコンのモニター、また撮影状況によって実際の商品とは多少異なる事があります。ご理解頂いた上でご購入下さい。◆天然石につきましては、天然石ならではの内包物、クラック、傷、カケ、凹みなどがあることがございますが、ご理解頂けます方のみお願い致します。◆ご質問があればお気軽にお問い合わせください、24時間以内に返信致します、仕入れ価格からの最安値でお出ししてるので値下げ交渉は受付ておりません。◆なるべく速い発送を心掛けておりますが個人の仕事もある為、発送は平日2日〜３日ほど御承知おき下さい。★複数点購入のお客様、同梱ご希望の場合決済前にコメントで記入をお願いします、送料を再計算して専用リンク作成致します。決済後の同梱はできません、ご了承ください。気持ちの良いお取引ができるよう心掛けております(^-^)#天然石#パワーストーン#スフィア#丸玉#桜瑪瑙#花瑪瑙#グリーンフラワーアゲート