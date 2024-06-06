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ローズクォーツ の龍の彫刻
商品番号 G13673255110
商品名

ローズクォーツ の龍の彫刻
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 6,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品状態は、新品で、箱になおしてました。　購入時期：約30年前のものです。#ローズクォーツローズクォーツの彫刻龍の躍動感を感じる石です。木の台付透明感の高いローズクォーツなので、写真写りが悪いですが、はっきりと綺麗な龍が彫られています。ローズクォーツは、優しいピンク色なので、出会いが良くなる石です。飾りると、魔除けと金運といわれます。＃龍素材···石材
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