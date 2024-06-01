★バカラ★草原の鹿/フィギュリン/オブジェ/アンティーク/クリスタル/送料無料

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〜プロフィールにお得な情報がございます！ぜひご覧ください！〜【商品詳細】バカラのフィギュリン/草原の鹿二頭の鹿が並んでいるデザインで、複雑な凹凸が光を受けてキラキラと輝く美しい作品です。ずっしりと重量があり、存在感や高級感も抜群です。ぜひこの機会にご検討ください！【サイズ】高さ約14.0cm×幅約11.9cm×奥行約5.8cm※本商品は工芸品ですのでサイズに個体差がある場合があります。【状態】底面にバカラのマークが入っております。台座に小さな欠けがございます（写真9,10枚目をご参照ください）。その他、経年による小傷・擦れ・汚れ等はございますが、年代を考慮しますと綺麗な状態を保っております。製造時の切り離し痕・気泡・不純物などがある場合がございます。【保証について】万が一、本商品が偽物であった、商品説明と著しく異なる、到着後に不備があった場合、商品到着後から5日以内にご連絡をいただければ返金等の対応をさせていただきます。【発送について】らくらくメルカリ便(宅急便)入金確認後、1～2日以内に発送いたします。新品のダンボールとプチプチで丁寧に梱包いたします。【その他】写真では分からないこと等不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。お値下げの交渉歓迎いたします！お気軽にコメントをお願いします。（お値下げの交渉中であっても即購入の方を優先させていただきます。）