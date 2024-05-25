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昭和レトロ～コンク貝の置物～約２０㎝破損あり～☆
商品番号 F58517811359
商品名

昭和レトロ～コンク貝の置物～約２０㎝破損あり～☆
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ぽぽ～昭和レトロ色々～#ぽぽ～雑貨色々～▣戸棚整理をしています　たぶん昭和の時代の物かと⁉　詳しく分かりませんが　色合いやデザインが　　　　　　気に入った方に‼★こちらは～　内側がピンク色の大きな貝に　小さな貝も６個　キラキラした貝の台座に施された　貝の置物です～♪　台座に一部破損がありますが　見せる角度によっては見えなくなります♦古い物がお好きな方にお薦めです！　綺麗なお品をご希望の方は　　　　　　m(__)mご遠慮下さい。　　大きさ　約２２×１０㎝　　　　　高さ　約１７㎝弱＊貝好きの方に！☞長期自宅保管にご理解頂ける方に‼☞スレ跡やヨゴレや破損があります♦レトロ～骨董品～アンティーク　　　古い物好きの方いかがでしょうか　新しい物にはない味があります(⌒‐⌒)⚫プロフィールをお読み頂きますようお願いします
http://narcologia.ru/goods/calling550050.html
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