昭和レトロ～コンク貝の置物～約２０㎝破損あり～☆

#ぽぽ～昭和レトロ色々～#ぽぽ～雑貨色々～▣戸棚整理をしています たぶん昭和の時代の物かと⁉ 詳しく分かりませんが 色合いやデザインが 気に入った方に‼★こちらは～ 内側がピンク色の大きな貝に 小さな貝も６個 キラキラした貝の台座に施された 貝の置物です～♪ 台座に一部破損がありますが 見せる角度によっては見えなくなります♦古い物がお好きな方にお薦めです！ 綺麗なお品をご希望の方は m(__)mご遠慮下さい。 大きさ 約２２×１０㎝ 高さ 約１７㎝弱＊貝好きの方に！☞長期自宅保管にご理解頂ける方に‼☞スレ跡やヨゴレや破損があります♦レトロ～骨董品～アンティーク 古い物好きの方いかがでしょうか 新しい物にはない味があります(⌒‐⌒)⚫プロフィールをお読み頂きますようお願いします



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