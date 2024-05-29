スウェーデン　アイアン　ガラス　キャンドルスタンド　ブルー

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スウェーデンキャンドルスタンド置物 オブジェヴィンテージアンティーク 雑貨☆サイズ約 高さ11センチ 底直径7.5センチ ☆商品状態自宅保管品小傷や汚れ等 あり お洒落なデザイン♪自宅保管品、素人検品にご理解頂ける方お願い致します☆管理番号 7d1342