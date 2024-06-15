極上✨最高品質✨デュモルティエライトインクォーツ　ダブルポイント⭐️神秘　宇宙

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2014年から天然石市場に登場したデュモルチェライトインクォーツは、登場したら天然石の業界のNo.1になりました。現在までにブラジルと南アフリカからしか産出が報告されていません。今後もおそらく新しい鉱山は見つからないでしょう。出回っているうちに手に入れておくべき石第1位かもしれませんね。上記の子は針のような青花は綺麗で一本一本咲いてて、クォーツの部分は全く不純物が入っておらず、非常に高い透明度となります。ご検討の程、宜しくお願いします。