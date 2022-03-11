水晶　ガネーシュヒマール

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商品詳細
鉱物ショップで購入したガネーシュヒマール産の水晶です。縦横8㎝×4㎝、重さ約78g#鉱物#宝石#水晶#クリスタル#原石#天然石#スピリチュアル#ヒーリング#クォーツ#quartz
http://narcologia.ru/goods/plaque382207.html
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