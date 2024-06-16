ルイ・ヴィトン　メンズベルト

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商品詳細
7,8年前にフランスパリの正規店で購入したルイ・ヴィトンのモノグラムのベルトです購入時8万円くらいでした。1、2回つけたかどうか程度で、ベルト穴も綺麗です。革にキズもほとんどないと思います。バックルに目立つキズはないですが、中古なのでご承知ください領収書はございません●サイズ：全長105cm最初の穴から85cmいわゆる85cmサイズです●付属品：正規の箱がございます●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。追加でお写真撮れますので、ご希望あればおっしゃってください
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