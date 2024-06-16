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新品 バレンシアガ BALENCIAGA Tシャツ Mサイズ
商品番号 T72443695497
商品名

新品 バレンシアガ BALENCIAGA Tシャツ Mサイズ
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 5,292 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます(^^)並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。こちらはバレンシアガのロゴtシャツになります。シンプルですがバレンシアガの代表的なTシャツです。袖丈半袖プリント新品未使用です！サイズはMです。身幅:56cm肩幅:54cm着丈:74cm※早朝深夜問わず、いつでもご購入いただ　　　　　いて大丈夫です！発送時間:1-2日に出荷します。室内撮影の為、照明の角度によっては若干の色の相違がございます。ご了承ください。海外正規品です。海外ノベルティ品にご理解のある方のみご購入下さいよろしくお願い致します。#コムドット#BALENCIAGA#コムドットやまと#モモ#バレンシアガ#BALENCIAGATシャツ#Tシャツ
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