ARMY CAP ホワイト　L

ARMYCAPアーミーキャップ★新品・タグ付きです。⚫︎【カラー】ホワイト⚫︎【素材】綿100%⚫︎【サイズ】L:60cm ※購入後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解の上でのご購入をお願い致します。保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。また特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。※他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがございますのでご了承下さい。素材···コットンカラー···ホワイト形···ワーク



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