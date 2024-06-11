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PERVERT バッファローチェック キャップ デッドストック Vtg
商品番号 B68141006425
商品名

PERVERT バッファローチェック キャップ デッドストック Vtg
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 6,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品/デッドストック～90sサイズ：FITSALL/調整可《6パネル.浅めな形》素材：ケアタグ無し/WOOL　　ツバはベロアの様な素材感カラー：ブラック/レッド系…バッファローチェックPERVERTGenuineBrand※未使用品ですが、店頭展示、倉庫保管を経た古い在庫品になります。少々の毛羽立ち、シワ、凹凸、依れ等々、まっさらな新品状態からは見劣りします。予めご了承下さい。細かな事が気になる方はトラブル回避の為、お控え下さい。#DEADSTOCK#OLDオールド#ヴィンテージ#ビンテージ#oldschool#street#skate#surf#culture#music#hiphop#Graphic#ストリートウェア#BeastieBoy's.#JanetJackson形...ベースボール
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