キャップ ニューエラ

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商品詳細
キャップです。定価2万程だった気がします。INNOCENCE×NEWERAのコラボ商品汚れ等はありません。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate253448.html
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