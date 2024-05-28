HERMES/エルメス ハート・ドット 総柄ネクタイ

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HERMES/エルメスハート・ドット総柄ネクタイ白のドットとハート柄が特徴になります。目立った傷や汚れはございませんが、大剣側に溝のようなクセ（画像9）がついております。予めご了承下さい。・サイズ（実寸の為多少の誤差をご容赦下さい）全長:149cm大剣幅:7cm小剣幅:4.5cm・素材絹100%・色ブルー系・生産国フランス■商品は保管・発送の都合上、多少折り目がつく場合がございます。お手数ですがクリーニングやスチームアイロン等でご対応お願い致します。■商品は検品しておりますが、古着のため汚れや傷など見落としがある場合もございます。予めご了承下さい。■その他取引でのお願いはプロフィールの『ご確認下さい』を一読頂きますようお願いします。#HERMES#エルメス#ネクタイ#総柄#ハート