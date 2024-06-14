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ワイルドスワンズ　カーサ　サドルプルアップチョコ
商品番号 H25226177653
商品名

ワイルドスワンズ　カーサ　サドルプルアップチョコ
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 18,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···チョコメルカリで購入してから、数回使いました。写真をご確認ください。革の表と裏に、線の様な傷をつけてしまいました。しかし、それ以外は、比較的、綺麗な状態だと思います。サドルプルアップのチョコです。箱とスリッカーもあります。是非、ご検討ください。
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