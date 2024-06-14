ワイルドスワンズ　カーサ　サドルプルアップチョコ

財布形···二つ折りカラー···チョコメルカリで購入してから、数回使いました。写真をご確認ください。革の表と裏に、線の様な傷をつけてしまいました。しかし、それ以外は、比較的、綺麗な状態だと思います。サドルプルアップのチョコです。箱とスリッカーもあります。是非、ご検討ください。



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