ルイヴィトン ダミエ グラフィット ポルトフォイユ ヴァスコ N64031

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商品詳細
ルイヴィトンダミエグラフィットポルトフォイユヴァスコN64031ダミエグラフィット柄でワンポイントと内側はブルー色があります。イニシャル印字が『S.H』であります。10枚目の写真にありますが、小さな切り傷があります。中古品なので使用感がありますが、比較的にキレイでまだまだ使用できます。
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http://narcologia.ru/goods/cryptographic30737.html
http://narcologia.ru/goods/traverse159726.html
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