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ルイヴィトン ダミエ グラフィット ポルトフォイユ ヴァスコ N64031
商品番号 B48655426838
商品名

ルイヴィトン ダミエ グラフィット ポルトフォイユ ヴァスコ N64031
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,045 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンダミエグラフィットポルトフォイユヴァスコN64031ダミエグラフィット柄でワンポイントと内側はブルー色があります。イニシャル印字が『S.H』であります。10枚目の写真にありますが、小さな切り傷があります。中古品なので使用感がありますが、比較的にキレイでまだまだ使用できます。
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