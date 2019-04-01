ルイヴィトン ダミエ グラフィット ポルトフォイユ ヴァスコ N64031

ルイヴィトンダミエグラフィットポルトフォイユヴァスコN64031ダミエグラフィット柄でワンポイントと内側はブルー色があります。イニシャル印字が『S.H』であります。10枚目の写真にありますが、小さな切り傷があります。中古品なので使用感がありますが、比較的にキレイでまだまだ使用できます。



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