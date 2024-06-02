adidas アディダス SUPERSTAR 80S スーパースター80S

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adidas SUPERSTAR 80s RECON 26.5cmスーパースター

使用頻度が少なくなってきた為出品致します。箱無し、使用感はありますので中古品にご理解のある方のみご検討宜しくお願い致します。こちらのモデルは80年代に販売されていたモデルの雰囲気を再現したものとなっています。通常版に比べると”80s”の方はつま先における貝のような模様をした部分がクリーム色になっています。加えてソールも同じクリーム色に。白色のボディーと、クリーム色をしたソールとのコントラストが、レトロな雰囲気を出しています。また”80s”は天然皮革から作られていて。履き続けるうちに革が伸びたりしながら足に馴染んでいき、ボディーはシワを刻み、どんどん渋い雰囲気を増していきます。ABCマートで販売されている通常版とは違う雰囲気を出していますので、おすすめです。