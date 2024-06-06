【希少】コンバース　ワンスターレザー日本製

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1990年代～2000年代前期のものです。ヴィンテージ(ビンテージ)スニーカーです。当時、スニーカーショップで購入したものです。日本製のワンスターは非常に人気が高く、今ではあまり見かけないと思います。素材はレザー(天然皮革)です。カラーはホワイト×レッド(渋い赤色)です。希少価値のある人気カラーだと思います。メインカラー···ホワイト人気モデル···converseワンスタースニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···日本製(japan)