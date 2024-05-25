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コーチ COACH メッシュベルト 34 茶
商品番号 N27935005214
商品名

コーチ COACH メッシュベルト 34 茶
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチのメッシュベルトです。未使用品です。カラーはブラウン。サイズは34。止め金具から最短真ん中の穴まで約85cm穴の間隔は約2cm。ベルト幅は3cm。よくあるメッシュ部分に差し込む仕様ではないので、メッシュが切れることもありません。とてもお洒落です。
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