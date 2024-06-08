Schott×NEWERA/ショット×ニューエラ

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購入して一度も使用していない商品になります。よろしくお願いします。Schott×NEWERAのコラボレーション創業100周年を迎えた”NEWERA”と創業100年を越え今もなおアメリカ本国でレザーを生産し続けるSchottアメリカをバックボーンにもっている両ブランドのコラボアイテムスタイル・フロントには「SchottBROS.(ショットブラザーズ)」を意味する刺繍を入れバックにブランドロゴをあしらったモデルです。・6枚ハギで構成されたシルエットの9FIFTYTM。今回はFittedSize(約1cm刻みのサイズ展開)ではなく、リアサイドに施されたスナップバックを用いて、サイズを調整することが可能になっています。・近年ではストリートファッションの新アイコンとしても注目を集めています。L.GREY×NAVY・クラウンがライトグレー、ブリムがネイビーと王道なカスタムカラーでクラシックなスタイルにも合わせやすいツートーンカラーです。・NEWERAフリークに絶大な人気を誇るツバ裏はクラシックなグレイブリムに白汗止めが通な流れですが、そこは汚れも考慮しての黒の汗止めにしているところが良い塩梅です・フチ有りのロゴの立体感がクセになるデザインです。【Schott/ショット】ライダースジャケットの代名詞ともいえるSchottの歴史は、1913年、ニューヨークでアーヴィン・ショットジャックショットの兄弟によって始まった。当初はレインコートを作る工場だったが、1928年に世界で初めてフロントジッパーを採用したライダースジャケット「Perfecto」シリーズを発売。ボタン仕様しかなかった当時、画期的なジャケットとして話題となり、その後のライダース史に大きな影響を与えた。そして、Schottの名を世界に知らしめたのが50年代に発表された星型のスタッズをエポレットに配した伝説のモデル”ワンスター“だ。この新作こそが、映画『ザ・ワイルド・ワン(邦題「乱暴者」』で、マーロン・ブランドが纏ったと言われているモデル