DC ハイカット レッド スニーカー ディーシー 赤 25.5cm

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商品詳細
DCハイカットレッドスニーカーディーシー赤25.5cm履かなくなったので、必要な方にお譲りいたします！！足裏に使用感あり。汚れ傷あり。(状態は画像をご覧ください)その他にも見逃してる場合がございます。一度人に渡ったものです。ご理解がある方のみご購入よろしくお願いします。・サイズ:25.5cm・メインカラー···レッド・スニーカー型···ハイカット(High)即購入歓迎！！※コンビニ/ATM払いの場合は入金日をご提示ください。ご不明な点がございましたら、コメントください。ご理解ある方のみご購入の方よろしくお願い致します(*´`*)
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