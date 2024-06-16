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新品未使用 SAINT LAURENT Tシャツ サイズ L 　サンローラン
商品番号 R11473378600
商品名

新品未使用 SAINT LAURENT Tシャツ サイズ L 　サンローラン
ブランド名 サンローランパリ
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SAINTLAURENTPARIS　サンローランパリのブラックBlowBlowTシャツになります。新品未使用です。【サイズ】L胸囲93cmヒップ97cm肩幅43cmウエスト78cm着丈は約66cmでした。100%コットンイタリア製コメントなしの即購入、大歓迎です。コメントもお気軽にください♪柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖
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