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アルファタウリホンダ　オフィシャルチームキャップ　ホンダ別注
商品番号 I41199453633
商品名

アルファタウリホンダ　オフィシャルチームキャップ　ホンダ別注
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,267 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「アルファタウリホンダオフィシャルチームキャップホンダ別注　ネイビー」の未使用品です。自宅で保管しておりましたが、身に付ける機会も無いので、出品します。側面にHマークが付いています。未使用の品ではありますが、個人保管のものになりますので、神経質な方は購入をお控えください。型が崩れないように再生箱に入れて発送する予定です。返品、返金及びクレーム等は一切お応えすることができません。ご了承頂ける方のみ購入ください。写真を確認していただきますよう、おねがいします。#アルファタウリホンダ#アルファタウリ#ホンダ別注#オフィシャルチームキャップ#ホワイト#F1#鈴鹿サーキット#F1日本GP#ホンダ#角田選手カラー...ブルー
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