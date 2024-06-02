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希少 美品 Louis Vuitton デザイン ベルト ブラック
商品番号 R37533259928
商品名

希少 美品 Louis Vuitton デザイン ベルト ブラック
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^_^高級感あふれるルイヴィトンのベルトになります。シンプルなデザインでありながら、ルイヴィトンらしい上品な素材感となっております。色々なシーンで着用でき、シルエットも良いです^_^購入場所ルイヴィトン表参道店2回程度着用の美品。特に目立つ傷や汚れはございません！これからもたくさん着用して頂けます^_^これからの季節にはピッタリなアイテムだと思います！サイズ全長139cm他にも沢山のジャンルの服を出品しております！他商品とのおまとめ購入大歓迎です♬コメント頂きましたらおまとめさせて頂きますのでお気軽にどうぞ^-^よろしくお願いしますm(__)m
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