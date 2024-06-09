オジャガデザイン ウォレット 財布 二つ折り財布

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商品詳細
オジャガデザインウォレット財布二つ折り財布写真のように内側に線がありますが未使用ですカラーブラウン実寸:幅12cm/高さ9cm/厚さ約3cm素材:レザー柔らかなカーブを描いたディティールと、繊細なステッチワークが秀逸な八芒星のショートウォレットです。コインケース小銭入れ部分は小銭が見やすい大きめな作りになっており、カードケースはたくさんのカードの収納が出来ます。使い込むほど味がでてくる革ならではの風合いを楽しめます。皮レザー
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