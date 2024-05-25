新品 ブラックレーベル クレストブリッジ レザー 小銭入れ 二つ折長財布



BLACK LABEL CRESTBRIDGE / ブラックレーベル・クレストブリッジ トーナルクレストチェック柄 牛革 小銭入れあり 二つ折り ブラック 黒 長財布 メンズ-ブランディング



新品 ブラックレーベル クレストブリッジ レザー 小銭入れ 二つ折長 ...



新品 ブラックレーベルクレストブリッジ レザー 二つ折り長財布 小銭入有り 濃茶



ブラックレーベル・クレストブリッジ 二つ折り財布 レザー 小銭入れあり ブランド メンズ グレー BLACK LABELCRESTBRIDGE



新品 ブラックレーベルクレストブリッジ レザー 二つ折り長財布 小銭入有り 濃茶



新品 ブラックレーベルクレストブリッジ レザー 二つ折り長財布 小銭入有り 濃茶



スペシャルオファ blacklabel crestbridge 長財布 kids-nurie.com



BLACK LABEL CRESTBRIDGE - 新品 ブラックレーベルクレストブリッジ ...



パーシャルクレストブリッジチェックPVC二つ折り財布（ウォレット ...



ブラックレーベル・クレストブリッジ本革二つ折り財布/BLACK LABEL ...



BLACK LABEL CRESTBRIDGE - 新品 ブラックレーベル クレストブリッジ ...



ブラックレーベル・クレストブリッジ／BLACK LABEL CRESTBRIDGE 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用 レザー 革 本革 ブラック 黒 アリゾナレザー ロングウォレット



BLACK LABEL CRESTBRIDGE - ブラックレーベルクレストブリッジ 新品 ...



【新品タグ付】新作 ブラックレーベル クレストブリッジ ラウンドジップ 長財布



クレストブリッジチェックPVCメタルライン長財布（ウォレット/ポーチ ...

製造販売元三陽商会バーバリーを象徴するノバチェックの柄や、現状のブランドコンセプトは継承したまま、三陽商会がバーバリーと新たにライセンス契約をし生まれたのが、「ブラックレーベル・クレストブリッジ」、そして「ブルーレーベル・クレストブリッジ」です。これからの展開にも大注目のブランドです。デイリーからビジネスまで幅広いシーンで使えるデザインに仕上げています。トーナル調のクレストブリッジチェック柄と上質なスムースレザーを掛け合わせた上品なウォレットです。美しく均一に揃ったミシンステッチは日本の職人技術の結晶です。チェック生地にはポリエステル糸を採用し、繊細な柄表現が最大限引き出されています。レザー部分には表面感の美しいスムースレザーを使用しています。※細かいキズ、擦れ、気になさる方、過度な神経質な方の御入札は御遠慮下さい。【状態】・・・・新品・未使用※革特有の小傷がある場合がございますので、予めご了承下さい。【色】・・・・・ブラック系【素材】・・・・牛革×ポリエステル【仕様】・・・・札入れ×2 小銭入れ×1 カード入れ×10 ポケット×2【サイズ】・・・・ヨコ約19cm タテ約9cm マチ約1.5cm※平置きで直線で採寸、多少の誤差はご容赦ください。【付属品】・・・・専用箱・下げ札※当方の商品は正規店にて購入の為、全て本物１００％保障です。 ご安心してご入札ください！