A3! 一成 缶バッジ

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商品詳細
A3！エースリー三好一成公演にゃん生キャラバッジ×16初販分。カバーの付いているものは痛バに使用し一度持ち出し済み。針が柔らかいため曲がっております。またこちらの商品は初期傷がひどく、(あまりにもひどいものは良品交換に出しておりますが、)完全美品をお求めの方はお控えください。発送の際カバーは外して個々にスリーブに入れます。まとめてのみ。即購入可能。プロフ必読。
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