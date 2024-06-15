四季通用お洒落なクロコダイル革キャップ帽子男女兼用 サイズ調整可能 ...

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弊店のクロコダイル製品は全て些細な部分さえ、妥協なく贅沢にクロコダイルを使用して作られた商品です。高級感、存在感、重厚感全て備えた仕上がりは宝石のように艶やかで、まるで本物の宝石のように美しい輝きを放ちます。他のレザーとは一線を画し、艶めく一生のエレガントな宝物になります。世界のクロコダイルの供給が制限され、革そのものの値段が高騰しています。そんな数に限りのレザーを使用して作られた製品は希少価値が高く、麟模様も一つ一つ異なるオンリーワンアイテムですので、商品があるうちにお買い求め頂くことをお薦めます。【素材】外側：クロコダイル本商品は基本的に返品・交換は承っておりませんが、万が一商品に使用上明らかに問題のある破損などがありました場合には商品到着後3日以内にご連絡頂ければ返金・交換にて対応致します。高額商品ですので、神経質の方また落札後質問する方はご遠慮ください。