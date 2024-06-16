ニューバランス　ハーシェル　420 RED 赤　ネイビー　スニーカー　ランニング

ニューバランスとハーシェルサプライの初代コラボスニーカーです。ビームス、ジャーナルスタンダード、シップスジェットブルー、ビューティ＆ユースの限定店舗で発売された物です。メンズサイズですが、当方(女性)普段24.5cm(US7.5)でも特に違和感なく履いておりました。着用回数10回前後かと記憶しております。(正解な記憶ではございません)サイズ:US725cmカラー:REDレッド赤×ネイビーペイズリーロゴ部分:レザー商品の状態は経年•使用による変色や染み、汚れ、ホツレなどを中心に、素人が気付いた範囲で掲載しております。コメントが無い写真もございますので、ご自身で判断下さい。大変恐縮ですが、あくまで中古品ですので神経質な方・状態の細部にこだわりが強い方はご遠慮いただけますと幸いです。お写真に関しましても自宅での素人撮影の為、実物と相違の可能性がある事をご考慮願います。箱はございません。購入時に付属していた靴紐(未使用品)、赤•紺をお付け致します。HerschelSupply×NewBalanceコラボレーションダブルネームニューバランス420ハーシェルハーシェルサプライノースフェイスアウトドアパタゴニアNIKEVANSReebokOutdoorPatagoniaKicksスニーカー希少



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