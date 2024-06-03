【CELINE】ケーブル　ニット　マフラー　美品　20230110M

☑︎商品写真について画像の加工はロゴ挿入以外はしていません。寄りの写真は色が薄く見えることがありますが、色褪せではないため、安心して検討して頂ければと思います(^^)☑︎フォロワー様お値引き◎2000円未満→100円引き◎2000円〜3000円未満→200円引き◎3000円〜5000円未満→300円引き◎5000円以上→500円引き以上------------------------------------------------------○アイテム・・・ケーブル ニット マフラー 美品○ブランド名・・・CELINE○商品説明・・・セリーヌのマフラーです。上質なウールケーブル編みマフラー。普遍的なデザインで長く愛用できるアイテムです。○サイズ タテ 25cmヨコ 200cm※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。○カラー・・・ブラック○状態・・・usedですが特筆すべき目立ったダメージ無く、コンディションの良い状態です。※あくまでusedである事をご理解したうえでご購入ご検討ください(^^)20230110M



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