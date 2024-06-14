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FENDI モンスター ラウンドファスナー 長財布
商品番号 P12376127894
商品名

FENDI モンスター ラウンドファスナー 長財布
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 12,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧頂きありがとうございます!!(՞.̫.՞)\"ファスナーレーンや持ち手に汚れあります！カラー⇒レッド素材⇒カーブレザーサイズ⇒約18,5cm×10cmx2cm仕様⇒札入れx2、小銭入れx1、カード入れx8　　　フリーポケットx3購入先⇒オークネット付属品⇒なしコバ少し剥がれあります！出品している商品はブランドオークションにて購入したお品になります!!購入前に鑑定もされている正規品となりますのでご安心下さい!!(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)あくまでも中古品である事をご了承の上質問等ございましたらお気軽にコメント頂ければ幸いです!!‪('ω'و(و\"お値下げも可能ですが即決価格を教えて頂けるとスムーズにお取り引き出来るかと思います!!値下げ交渉ですが、常識の範囲内でお願いします!!ごゆっくりご覧下さい!!‎(՞ܸ..ܸ՞)\"❤️E-5728
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