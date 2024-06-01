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商品詳細
【商品名】★2023年春夏新作★BALLYバリー6303233ALIRメンズレザー二つ折り長財布ブラック(新品)【品番】6303233【カラー】ブラック【素材】レザー【サイズ】約縦8.5cm×横18.0cm×厚み1cm【仕様】開閉：オープン内側：マチ無しオープンポケット×4、カードポケットx9外側：オープンポケット×1【付属品】専用箱、保護布、製品管理タグ、ケアカード※その他付属品はございません。【買い付け地】イタリアBALLY正規代理店【参考価格】69,300円（税込み）
http://narcologia.ru/goods/financier181160.html
http://narcologia.ru/goods/traverse471326.html
http://narcologia.ru/goods/Adder237075.html
新品BALLY 6303233 ALIR メンズレザー二つ折り長財布 BLACK
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