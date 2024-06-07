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FREITAG MAX F554 フライターグ マックス ２個セット
商品番号 F32303389776
商品名

FREITAG MAX F554 フライターグ マックス ２個セット
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 5,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FREITAGMAXF554フライターグマックス２個セットの価格です。個々での販売は致しません。使用期間はどちらも一年程です。緑は5年ほど前、青は4年ほど前に購入しております。中古品ですので、ご理解のある方のご購入お待ちしております。財布形···二つ折りカラー···グリーンカラー···ブルーカラー···オレンジ
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