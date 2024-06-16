supreme シュプリーム キャップ

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supremeシュプリームのキャップです。代官山店で、自身が購入しました。ゆうパケットポストにて発送を予定しており、畳んで発送いたしますので、あらかじめご了承ください。着用頻度はかなり少ないですが、日常的な着用をしていた古着ですので、商品の状態は画像確認いただき、納得のうえ購入ください。平日は仕事で時間の余裕があまりありませんので、発送まで日数をいただく場合もありますので、あらかじめご了知ください。