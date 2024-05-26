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ポーター　PORTER GLAD HAND別注　コラボ　長財布　メンズ　レア
商品番号 G72616808436
商品名

ポーター　PORTER GLAD HAND別注　コラボ　長財布　メンズ　レア
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 9,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーター　PORTERGLADHAND別注　コラボ　長財布　レア　希少　クロコ型押し財布形···長財布素材···本革size縦　約10センチ、横約19.5センチ　厚み約2.5センチ素人採寸です。多少の誤差はお許しください。⚠️小銭入れファスナートップ破損、多少開閉に難あり。☆購入前に既読のお願い商店でなくて素人の個人同士の取り引きです。最初から最後まで短い間ですがお互い安心な取り引きで完了しましょう(^-^)中古品を御理解いただける方のご購入お待ちしてます。多少の汚れ等はあります。その他、詳しい状態等は画像からご判断ください。神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい　(n\u003eω\u003c)n※画像の物が全てです。#牛革　#グラッドハンド#PORTER#長財布#ポーター#GLADHAND#コラボ#財布#別注#クロコ#型押し
http://narcologia.ru/goods/recuperation988221.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture244941.html
http://narcologia.ru/goods/slide650587.html
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