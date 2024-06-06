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80’s Champion チャンピオン スウェット Tシャツ ノートルダム
商品番号 S20088426865
商品名

80’s Champion チャンピオン スウェット Tシャツ ノートルダム
ブランド名 Svital
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80’sChampionチャンピオンスウェットTシャツノートルダムサイズ　LARGE肩幅60cm　身幅61cm着丈68cm袖丈18cmヴィンテージ80年代チャンピオントリコタグのNOTREDAME大学のカレッジTシャツです。ヤケなど無く色が奇麗です。USEDですので使用感など多少ございますが、まだまだご使用いただけます。※前面の左下あたりに1cmほどのお直しのあとがあります。（画像参照ください）#80s#Champion#チャンピオン#スウェット　#カレッジ　#Tシャツ　#ノートルダム　#NOTREDAME
http://narcologia.ru/goods/troupe481811.html
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