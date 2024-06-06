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【ATELIER BTON】HARD-TWISTED YARN BIG TEE
商品番号 U59661290953
商品名

【ATELIER BTON】HARD-TWISTED YARN BIG TEE
ブランド名 アトリエベトン
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アトリエベトンサイズ32回着用しました。傷汚れはありません。日常的に着用することを考えたオーバーサイズのTシャツ。胸にはロゴ刺繍が入り、配色のステッチがアクセントになっています。肩接ぎのみあえて肌に縫い代が当たらないフラットシーマの仕様。ゆったりとしたシルエットが特徴でいろいろなコーディネイトに合わせやすく着心地も良いので、部屋着、外着など状況に応じてリラックスして着ることが出来るアイテムです。
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