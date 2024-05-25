おっきなコインケースで使い勝手良好　バーバリーの折り財布　札入れにノバチェック

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たっぷり収納できる箱マチのコインケース付きで使い勝手は抜群。お札入れはノバチェックが使われて、バーバリーらしさを控えめに主張しています。素材：本革（サフィアーノレザー）カラー：ダークブラウン 茶サイズ：単位[cm]（多少の誤差有） 横幅：11 高さ：9 厚み：2付属品：なし状態：目立ったキズや汚れはありません。 僅かにコバ部分など角スレが ありますが、非常に良い状態です。 ただし状態については、 あくまでも主観です。 できる限り掲載写真でお伝え できるように撮影しています。 掲載写真を拡大してご判断 ください。 また、不明瞭な点があれは、 気軽にお問い合わせ下さい。購入先：ブランド専門オークション