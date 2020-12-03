JIL SANDER×ARC‘TERYX コラボTシャツ

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商品詳細
サイズはSですが、オーバーサイズなので大きめです。着丈は70センチくらいです。自身の身長170センチで少しオーバー気味に着れます。タグが少し破れてるのと、首元に少し汚れがあるので、格安で出品してます。着てる分には気にならない程度ですが、中古品ということを了承し、ご購入よろしくお願い致します！#JILSANDER
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