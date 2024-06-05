ちいかわ　ハロウィン　カボチャなうさぎ　カボチャなモモンガ　2点セット

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ちいかわ仮装たのしい〜！マスコット・カボチャなうさぎ・カボチャなモモンガ各1点ずつ計2体セット外袋は未開封・タグ付きの未使用品ですが商品画像をご覧頂き、細かい箇所の個体差など気にされる方は購入をお控えください。ゆうパケットプラスの専用箱に入れて発送予定です。即購入可能、お値下げ交渉のコメントはおやめください。#ちいかわ#うさぎ#モモンガ#ちいかわハロウィン#ちいかわらんど人気タイトル···ちいかわグッズ種類···ぬいぐるみ