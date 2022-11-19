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未使用品✨️ BALENCIAGA バレンシアガ ベルト
商品番号 E52072919350
商品名

未使用品✨️ BALENCIAGA バレンシアガ ベルト
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメントなしの即買い歓迎です❣️24時間以内発送　完売品【サイズ】90【全長】約98cm【ベルト幅】約3cm※平置き測定です。※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■並行輸入品(海外正規品)について※注意！！！！！たまに仕事の都合で発送が遅れることがありますので、理解して購入してください！！！こちらの商品は海外製の並行輸入品です。国内正規代理店の商品と仕様が異なる場合がございますので、ご購入前にご了承ください。よろしくお願いいたします。すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに
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