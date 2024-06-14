CLARK FOAM Tシャツ

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商品詳細
カラー…ネイビーサイズ…着丈70身幅48(平置きです)CLARKFOAMプリントロゴTシャツです。あまり着用はしてなかったので美品だと思いますが、画像からご判断して下さい。あくまで中古品ですのでご理解の程よろしくお願いします。お問い合わせ等ございましたらお気軽にお声掛けください。
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