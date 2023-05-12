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エルメネジルド ゼニア Ermenegildo Zegnaイタリア製花柄ネクタイ
商品番号 N24928346501
商品名

エルメネジルド ゼニア Ermenegildo Zegnaイタリア製花柄ネクタイ
ブランド名 エルメネジルドゼニア
特別価格 税込 1,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブルー柄・デザイン...花柄エルメネジルドゼニアErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアの最高級シルク100%のネクタイですシルクの光沢感と繊細な織りの感触を楽しんでいただけます普段のお仕事や結婚式、プレゼント等で使っていただけるハイブランドネクタイです保管時の折り皺などあります折り畳んでの発送となりますご理解いただける方のみお願い致します写真と実物のイメージが違った、などの理由でクレームや返品交換は受け付けておりませんご納得いただいてからのご購入お願い致します
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