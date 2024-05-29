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GANZO
商品番号 E77768109135
商品名

GANZO
ブランド名 ガンゾ
特別価格 税込 11,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガンゾの長財布です。半年程使用しましたが二つ折りの財布に変え出番がなくなりましたので出品します。中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。
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