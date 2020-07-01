WILDSWANS ワイルドスワンズ シェルコードバンミニ財布 PALM 黒

ワイルドスワンズのパームホーウィンコードバン色：ネイビー外装ホーウィンコードバンネイビー内装サドル型押し付属品は箱（商品名のシール紛失）スリッカー（使用済み）です。旧ロゴは入手困難になります。気に入っておりますが、金欠のため出品致しました。このサイトで買って使用していましたので神経質な方や几帳面な方はご遠慮お願い致します！様子をみて売れなければ自分で使う予定なので出品を取り下げる場合があります。ご了承お願いします。



SHELL CORDOVAN / PALM-V2(EB)



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