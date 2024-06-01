ブラックアイパッチ　取扱注意　ラインストーン



取扱注意/ラインストーン/Tシャツ/L/コットン/ブラック



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こちらの商品はブラックアイパッチのラインストーンTシャツです商品は買ったもののサイズが合わなかったので試着のみしている状態です傷や汚れはなくほぼ新品と同じ状態です今はSサイズの同じ商品は店舗やオンラインショップでは売っていなく貴重なものだと思いますカラー ブラックサイズS