ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA 長財布

カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革商品サイズ:縦約100mm横約200mmマチ約30mm旧ボッテガヴェネタの定番イントレチャート長財布です。2017年直営店にて新品で購入、新しい物に買い替えたため出品します。現在のデザインよりも革の幅が細かいもので、今はもう手に入りません。カード入れ×9、お札入れ×2、その他ポケット×2コイン入れ×1の仕様です。目立つ傷や痛みはありませんが5年ほど使用していたので使用感はあります。予めご了承くださいますようお願いします。箱×1、旧デザインのショップ袋×1、新デザインのショップ袋×2をお付けします。写真でわかりにくい点や、ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。価格交渉OKです。



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