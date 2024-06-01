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ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA 長財布
商品番号 I19299962751
商品名

ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA 長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 17,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革商品サイズ:縦約100mm横約200mmマチ約30mm旧ボッテガヴェネタの定番イントレチャート長財布です。2017年直営店にて新品で購入、新しい物に買い替えたため出品します。現在のデザインよりも革の幅が細かいもので、今はもう手に入りません。カード入れ×9、お札入れ×2、その他ポケット×2コイン入れ×1の仕様です。目立つ傷や痛みはありませんが5年ほど使用していたので使用感はあります。予めご了承くださいますようお願いします。箱×1、旧デザインのショップ袋×1、新デザインのショップ袋×2をお付けします。写真でわかりにくい点や、ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。価格交渉OKです。
http://narcologia.ru/goods/assessor63503.html
http://narcologia.ru/goods/reflector501164.html
http://narcologia.ru/goods/mythic873035.html

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