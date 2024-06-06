2023春夏新作！新品未使用COACHコーチ2つ折り財布エナメル小銭入れ付き

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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)★正規店で購入した際の付属として保証ケアカード、紙タグもあります。★正規品証明の保証ケアカードを付属しておりますので、ご安心ください。ケアカードは、コーチ正規店であれば、どこでも修理やケアを受けられます。2023春夏新作】コーチCOACHの財布（パテントエナメル二つ折り財布）です。ブラックのパテント(エナメル加工)レザーに立体感あるシグネチャー総柄がオシャレな二つ折り財布です。ホックボタン開閉でカードポケットやパスケース、背面の小銭入れはCOACHのCロゴチャームが付いたラウンドファスナータイプ。未使用の新商品！エナメルブラック色外観は光沢で綺麗です素人採寸ですが、およそ 13×９×３㎝型番F75363参考価格、写真5枚目 プレゼントや誕生日お祝いなどにいかがでしょうか？ もちろん自分自身にも！ ★商品はアメリカCOACH直営アウトレットにて友人に購入してもらい送ってもらっている海外アウトレット正規品になります。出品前にきちんと検品し、問題箇所の無い商品のみ出品させて頂いています。ですが本商品はあくまでアウトレット品です。◇アウトレットとは◇メーカーで過剰生産された商品、シーズンオフの商品、普段の使用に支障のない程度の傷、シワ、押し跡、ファスナーの引っ掛かり、汚れのある商品、アウトレット限定で生産された商品、もちろん、中古ではなく新品・未使用品ですが、通常の商品と比べると品質に見劣りする場合がございます。上記の内容でお安くなっております。ご理解の上ご購入お願いします。＃コーチ #COACH #coach財布 #折財布 #財布#サイフ #レザー #プレゼント #メンズ#ブラック #黒 #かわいい #ユニセックス #シンプル#お祝い#新品#未使用#新品#プレゼント#未使用#黒財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...エナメル