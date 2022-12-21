Supreme - Go Fuck Yourself 5-Panel

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Supreme-GoFuckYourself5-PanelSupremeSpring/Summer2017GoFuckYourSelfの文字が90度傾いた状態で書かれた5パネルキャップ右から縦読み＆毛筆のようなフォントなので、ぱっと見、日本語のように見えますアジャスターでサイズ調整可能※アジャスターでサイズ調整可能※カラーはブラック、black、黒色です※supreme都内店舗購入品※即購入可、コメント不要です1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(JamesJebbia)によって設立。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなどSupremeを愛用している日本の芸能人木梨憲武高良健吾窪塚洋介岩田剛典（三代目JSoulBrothers/Exile）登坂広臣木村拓哉庄司智春シソンヌ長谷川忍よゐこ濱口優山本KIDHIKAKIN水原希子蛯原友里仲里依紗大島優子指原莉乃明日香キララRihanna（リアーナ）LadyGaGa（レディ・ガガ）DavidBeckham（デイビッド・ベッカム）綾野剛JustinBieber（ジャスティン・ビーバー）KanyeWest（カニエ・ウェスト)