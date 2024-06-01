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【新品】コーチ COACH メンズ IDパス付き 二つ折り財布
商品番号 M91800101022
商品名

【新品】コーチ COACH メンズ IDパス付き 二つ折り財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,344 円
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商品詳細

コーチ　COACHメンズコンパクトIDパスケース付シグネチャーウォレットカラー：ダークブラウン仕様　　：開閉オープン式内側　　：ポケット×2　　　　　札入れ×2　　　　　カードポケット×8付属品　：カードポケット×2　　　　　ポケット×1　　　　　パスケース×1カラー　：マーブルブラウン　素材　　：PVC×レザー　サイズ　：約H7.5cm×W9.5cm×D2.5cm型番　　：F74993MABR付属品：保存袋、ケアカード、タグ、購入レシート等。
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