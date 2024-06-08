90sプレデター　tシャツ

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商品詳細
90sのプレデターのtシャツ、と思いきや、プレデターズという何かのチームのTシャツです。向こうの人らはやることがイケてますね。状態かなり良く、プレデターのプリントが蓄光、シングルステッチ、タグも良いの付いてます。へそ曲がりな方是非。
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